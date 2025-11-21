«Газпром» зафиксировал объем размещения флоатера в размере 40 млрд рублей
Заявки на флоатер планируемым объемом от 20 млрд руб. были собраны 21 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Предусмотрены плавающие ежемесячные купоны. Они будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составил не выше 160 б.п., во время маркетинга ориентир снизился и в финале достиг 150 б.п.
Организаторами выступили Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Поручителем стал «Газпром». Техническое размещение пройдет 26 ноября. Выпуск смогут купить неквалифицированные инвесторы после тестирования. Он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.
7 октября «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-06 с переменным ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке Центробанка на срок в два года. По итогам закрытия книги спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 140 б. п., а объем выпуска зафиксирован в 25 млрд руб. В процессе сбора книги заявок спрос достиг более 26 млрд руб., что позволило эмитенту снизить ставку купона на 10 б. п. от ориентира и увеличить объем выпуска в 1,7 раза.
В размещении участвовали разнообразные инвесторы. Управляющие компании обеспечили 52% от спроса, а страховые компании – 32%. Частные клиенты выкупили порядка 1 млрд руб. (4% от объема выпуска).