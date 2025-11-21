«Газпром» зафиксировал объем размещения флоатера в размере 40 млрд рублей

7 октября «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-06 с переменным ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке Центробанка на срок в два года. По итогам закрытия книги спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 140 б. п., а объем выпуска зафиксирован в 25 млрд руб. В процессе сбора книги заявок спрос достиг более 26 млрд руб., что позволило эмитенту снизить ставку купона на 10 б. п. от ориентира и увеличить объем выпуска в 1,7 раза.