«Яндекс» разместил более 1 млн акций в рамках программы мотивации

Максимальный объем размещения может составить до 0,99% от уставного капитала «Яндекса» (общее число размещенных акций составляет 393,9 млн). Компания ожидает, что среднегодовой объем размещения бумаг для программы мотивации составит не более 2% от базового уровня в 379 млн акций на момент старта программы.