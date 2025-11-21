Газета
«Яндекс» разместил более 1 млн акций в рамках программы мотивации

МКПАО «Яндекс» в рамках программы долгосрочной мотивации разместил 1,008 млн акций по закрытой подписке.

Цена размещения составила 3980,5 руб. за дополнительную обыкновенную акцию.

Размещенные бумаги относятся к ранее объявленному выпуску до 3,9 млн обыкновенных акций для реализации программы долгосрочной мотивации. Объем выпуска от 20 ноября составил 25,86%. от ранее объявленного объема.

8 октября совет директоров «Яндекса» решил разместить 3,9 млн дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Решение принято для увеличения уставного капитала компании с целью реализации программы долгосрочной мотивации.

Максимальный объем размещения может составить до 0,99% от уставного капитала «Яндекса» (общее число размещенных акций составляет 393,9 млн). Компания ожидает, что среднегодовой объем размещения бумаг для программы мотивации составит не более 2% от базового уровня в 379 млн акций на момент старта программы.

