СД «Яндекса» решил разместить 3,9 млн акций по закрытой подписке
Совет директоров МКПАО «Яндекс» принял решение о размещении дополнительных обыкновенных акций в количестве 3,9 млн по закрытой подписке. Об этом говорится в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Решение принято для увеличения уставного капитала компании с целью реализации программы долгосрочной мотивации. Стоимость размещения одной дополнительной обыкновенной акции совет директоров установит не позднее начала размещения ценных бумаг.
Максимальный объем размещения может составить до 0,99% от уставного капитала «Яндекса» (общее количество размещенных акций компании составляет 393,9 млн). «Яндекс» ожидает, что среднегодовой объем размещения акций для программы мотивации составит не более 2% от базового уровня в 379 млн акций на момент старта программы.
В июле совет директоров «Яндекса» принял решение о размещении до 3,7 млн акций по закрытой подписке в рамках программы мотивации сотрудников.
20 февраля «Яндекс» обнародовал финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании составила рекордные 1,095 трлн руб., впервые превысив отметку в 1 трлн руб., и выросла на 37% к 2023 г. При этом чистая прибыль снизилась на 79%, составив 11,5 млрд руб.