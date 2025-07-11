Совет директоров «Яндекса» одобрил допэмиссию акций
Совет директоров МКПАО «Яндекс» принял решение о дополнительной эмиссии акций компании. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Компания планирует разместить до 3,7 млн акций по закрытой подписке в рамках программы мотивации сотрудников. Цена бумаг для допэмиссии будет определена позднее.
В «Яндексе» уточнили, что максимальный объем размещения составит до 0,94% от уставного капитала компании. Общее количество размещенных акций «Яндекса» составляет 393 280 884 штуки. Предполагается, что среднегодовой объем размещения акций для программы мотивации не превысит 2% от базового уровня в 379 млн акций на момент старта программы.
11 апреля Центральный банк России зарегистрировал допэмиссию акций «Яндекса», размещаемых путем закрытой подписки. В марте 2025 г. совет директоров компании уже одобрил дополнительное размещение до 6 млн акций для аналогичных целей. В итоге компания разместила 2,7 млн акций.
20 февраля «Яндекс» представил финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании достигла рекордных 1,095 трлн руб., впервые превысив отметку в 1 трлн руб., и выросла на 37% по сравнению с 2023 г. Однако чистая прибыль снизилась на 79%, составив 11,5 млрд руб.