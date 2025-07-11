Совет директоров «Яндекса» одобрил допэмиссию акций

В «Яндексе» уточнили, что максимальный объем размещения составит до 0,94% от уставного капитала компании. Общее количество размещенных акций «Яндекса» составляет 393 280 884 штуки. Предполагается, что среднегодовой объем размещения акций для программы мотивации не превысит 2% от базового уровня в 379 млн акций на момент старта программы.