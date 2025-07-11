Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

Совет директоров «Яндекса» одобрил допэмиссию акций

Ведомости

Совет директоров МКПАО «Яндекс» принял решение о дополнительной эмиссии акций компании. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Компания планирует разместить до 3,7 млн акций по закрытой подписке в рамках программы мотивации сотрудников. Цена бумаг для допэмиссии будет определена позднее.

В «Яндексе» уточнили, что максимальный объем размещения составит до 0,94% от уставного капитала компании. Общее количество размещенных акций «Яндекса» составляет 393 280 884 штуки. Предполагается, что среднегодовой объем размещения акций для программы мотивации не превысит 2% от базового уровня в 379 млн акций на момент старта программы.

11 апреля Центральный банк России зарегистрировал допэмиссию акций «Яндекса», размещаемых путем закрытой подписки. В марте 2025 г. совет директоров компании уже одобрил дополнительное размещение до 6 млн акций для аналогичных целей. В итоге компания разместила 2,7 млн акций.

20 февраля «Яндекс» представил финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании достигла рекордных 1,095 трлн руб., впервые превысив отметку в 1 трлн руб., и выросла на 37% по сравнению с 2023 г. Однако чистая прибыль снизилась на 79%, составив 11,5 млрд руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных