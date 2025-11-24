Титов раскрыл число китайских инвесторов в России
В Россию инвестируют более 13 000 китайских компаний. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на открытии VI Российско-китайского форума предпринимателей в Сиане.
«Несмотря на все объективные сложности, мы видим рост активности китайского бизнеса в России. По состоянию на 2024–2025 гг. в России зарегистрировано более 13 000 китайских компаний, что значительно превышает количество европейских инвесторов», – подчеркнул Титов.
По его словам, развитию связей способствуют новые формы расчетов, в том числе с использованием цифрового юаня. Создана платформа Renminbi Digital. Частные компании пока не могут воспользоваться ей напрямую, но это возможно через аккредитованных агентов.
Взаимная торговля сдерживается из-за того, что везти товары долго и дорого. Спецпредставитель президента указал на прогресс в этом направлении. Заработали новые маршруты, к примеру, железнодорожный Селятино – Сиань. Правительство РФ вводит налоговые стимулы для перехода от прямых поставок по импорту на локализацию, инвестиции в производства на территории страны. Титов обратил внимание на перспективу для китайских проектов по строительству и девелопменту в России и возможности для российских инвесторов по покупке недвижимости в КНР.
В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москве и Пекину важно продолжать создание благоприятных условий, чтобы привлекать взаимные инвестиции и поддерживать совместные проекты.
В совместном коммюнике стороны договорились улучшать структуру торговли, продолжать координацию по линии международных организаций и механизмов. Отдельный трек посвящен инвестиционному сотрудничеству, его расширению в сельском хозяйстве, цифровой экономике и автомобильной промышленности. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнял, что ключевой площадкой для работы будет межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству, в портфеле которой более 80 проектов на сумму свыше $200 млрд,