Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Титов раскрыл число китайских инвесторов в России

Ведомости

В Россию инвестируют более 13 000 китайских компаний. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на открытии VI Российско-китайского форума предпринимателей в Сиане.

«Несмотря на все объективные сложности, мы видим рост активности китайского бизнеса в России. По состоянию на 2024–2025 гг. в России зарегистрировано более 13 000 китайских компаний, что значительно превышает количество европейских инвесторов», – подчеркнул Титов.

По его словам, развитию связей способствуют новые формы расчетов, в том числе с использованием цифрового юаня. Создана платформа Renminbi Digital. Частные компании пока не могут воспользоваться ей напрямую, но это возможно через аккредитованных агентов.

Как Россия и Китай будут углублять сотрудничество

Экономика / Мировая экономика

Взаимная торговля сдерживается из-за того, что везти товары долго и дорого. Спецпредставитель президента указал на прогресс в этом направлении. Заработали новые маршруты, к примеру, железнодорожный Селятино – Сиань. Правительство РФ вводит налоговые стимулы для перехода от прямых поставок по импорту на локализацию, инвестиции в производства на территории страны. Титов обратил внимание на перспективу для китайских проектов по строительству и девелопменту в России и возможности для российских инвесторов по покупке недвижимости в КНР.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москве и Пекину важно продолжать создание благоприятных условий, чтобы привлекать взаимные инвестиции и поддерживать совместные проекты.

В совместном коммюнике стороны договорились улучшать структуру торговли, продолжать координацию по линии международных организаций и механизмов. Отдельный трек посвящен инвестиционному сотрудничеству, его расширению в сельском хозяйстве, цифровой экономике и автомобильной промышленности. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнял, что ключевой площадкой для работы будет межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству, в портфеле которой более 80 проектов на сумму свыше $200 млрд,

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте