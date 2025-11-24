Титов раскрыл число китайских инвесторов в России

Взаимная торговля сдерживается из-за того, что везти товары долго и дорого. Спецпредставитель президента указал на прогресс в этом направлении. Заработали новые маршруты, к примеру, железнодорожный Селятино – Сиань. Правительство РФ вводит налоговые стимулы для перехода от прямых поставок по импорту на локализацию, инвестиции в производства на территории страны. Титов обратил внимание на перспективу для китайских проектов по строительству и девелопменту в России и возможности для российских инвесторов по покупке недвижимости в КНР.