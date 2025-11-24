Выручка «Черкизово» по МСФО выросла на 14% за III квартал

Чистая выручка ПАО «Черкизово» по МСФО по итогам III квартала 2025 г. увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 73,9 млрд руб. Рост выручки связан с ростом цен во всех сегментах и работой по оптимизации структуры ассортимента в каналах сбыта.