Выручка «Черкизово» по МСФО выросла на 14% за III квартал
Чистая выручка ПАО «Черкизово» по МСФО по итогам III квартала 2025 г. увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 73,9 млрд руб. Рост выручки связан с ростом цен во всех сегментах и работой по оптимизации структуры ассортимента в каналах сбыта.
Скорректированная EBITDA выросла на 47,1% до 20 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 27,1% против 21% годом ранее.
Скорректированная чистая прибыль возросла на 24% и достигла 8,8 млрд руб. Скорректированный свободный денежный поток составил 8 млрд руб. против отрицательного значения в 0,6 млрд руб. в III квартале прошлого года. Капитальные затраты сократились на 32,5% до 7 млрд руб. Чистые процентные расходы составили 5 млрд руб. против 2,9 млрд руб. годом ранее.
По состоянию на 30 сентября 2025 г. чистый долг составил 142,3 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 2,8 по сравнению с 2,3 в прошлом году, но снизилось относительно 30 июня этого года (3,4).
29 августа совет директоров «Черкизово» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2025 г.
В мае компании сообщили о планах значительно снизить в 2025 г. инвестиционную программу из-за снижения субсидируемого финансирования и высокой стоимости заемного капитала. В I квартале текущего года в связи с высокой стоимостью заемного капитала инвестиции сократились на 22,1% и составили 5,3 млрд руб.