Материнская компания CarMoney утвердила выплату дивидендов
Всего на выплату дивидендов будет направлено более 233 млн руб. В качестве даты, на которую определяются лица, у которых есть право на их получение, установлено 10 декабря 2025 г.
27 октября совет директоров СТГ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 0,08 руб. на акцию.
14 ноября СТГ представило операционные и финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 г. Выручка компании выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 2,7 млрд руб. Объем активов на конец периода увеличился на 35% и превысил 10,1 млрд руб. Рост показателя связан в основном с наращиванием портфеля займов.
Собственный капитал СТГ достиг 5,3 млрд руб. (+29%). Рост капитала обусловлен допэмиссией акций в пользу ключевого акционера. Объем привлеченных средств возрос на 39% и достиг 3,9 млрд руб. (+39% г/г), доля заемного финансирования в балансе составила менее 40%.