Материнская компания CarMoney утвердила выплату дивидендов

14 ноября СТГ представило операционные и финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 г. Выручка компании выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 2,7 млрд руб. Объем активов на конец периода увеличился на 35% и превысил 10,1 млрд руб. Рост показателя связан в основном с наращиванием портфеля займов.