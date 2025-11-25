Акции Nvidia упали на фоне переговоров Meta о покупке чипов Google
Акции Nvidia упали на 2,7% после закрытия торгов на фоне новостей о том, что Meta Platforms (Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена) ведет переговоры об использовании тензорных процессоров (TPU) Google в центрах обработки данных в 2027 г. Об этом сообщает Bloomberg.
Meta также может арендовать чипы у облачного подразделения Google в 2026 г. TPU могут быть использованы в качестве альтернативы чипам Nvidia – золотого стандарта для крупных технологических компаний и стартапов от Meta до OpenAI, которым требуются вычислительные мощности для разработки и запуска платформ искусственного интеллекта (ИИ).
По данным агентства, сделка с Meta стала бы победой для Google. Но многое зависит от того, смогут ли ее тензорные процессоры продемонстрировать энергоэффективность и вычислительную мощь, которые необходимы, чтобы стать жизнеспособным вариантом в долгосрочной перспективе.
29 октября Nvidia достигла рыночной капитализации в $5 трлн и стала самой дорогой публичной компанией мира. Ее акции подорожали после встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Бурный рост стоимости корпорации связан и с глобальным бумом ИИ и активным заключением новых сделок гендиректором Дженсеном Хуангом.