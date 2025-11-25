Акции Nvidia упали на фоне переговоров Meta о покупке чипов Google

Акции Nvidia упали на 2,7% после закрытия торгов на фоне новостей о том, что Meta Platforms (Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена) ведет переговоры об использовании тензорных процессоров (TPU) Google в центрах обработки данных в 2027 г. Об этом сообщает Bloomberg.