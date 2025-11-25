Совет директоров «Озон фармацевтики» рекомендовал дивиденды за девять месяцев
Совет директоров «Озон фармацевтики» рекомендовал общему собранию акционеров по итогам девяти месяцев 2025 г. направить на выплату дивидендов 0,27 руб. на акцию.
Всего на дивиденды планируется направить 315,3 млн руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 12 января 2026 г.
С учетом рекомендованных дивидендов за девять месяцев 2025 г. совокупный объем дивидендов, выплаченных и рекомендованных к выплате за первые три квартала текущего года, составит 898 млн руб.
25 ноября «Озон фармацевтика» представила финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза до 3,4 млрд руб. Выручка увеличилась на 28% и достигла 21,4 млрд руб. EBITDA возросла на 43%, до 4,527 млрд руб. Скорректированная EBITDA продемонстрировала рост на 34% и составила 7,7 млрд руб. Операционная прибыль выросла до 6,8 млрд руб.