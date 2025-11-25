Совет директоров «Озон фармацевтики» рекомендовал дивиденды за девять месяцев

25 ноября «Озон фармацевтика» представила финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 г. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза до 3,4 млрд руб. Выручка увеличилась на 28% и достигла 21,4 млрд руб. EBITDA возросла на 43%, до 4,527 млрд руб. Скорректированная EBITDA продемонстрировала рост на 34% и составила 7,7 млрд руб. Операционная прибыль выросла до 6,8 млрд руб.