Чистая прибыль «Озон фармацевтики» за девять месяцев выросла на 4,7%
Чистая прибыль ПАО «Озон фармацевтика» по итогам января – сентября 2025 г. по РСБУ увеличилась на 4,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 г. и достигла 1,58 млрд руб.
Выручка за отчетный период выросла на 46,1% и составила 2,4 млрд руб. Операционная прибыль возросла в 1,5 раза до 6,8 млрд руб. Рентабельность по показателю увеличилась на 4,7 п. п. и достигла 31,9%. Скорректированная EBITDA продемонстрировала рост на 34% до 7,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 1,6 п. п. и составила 36,1%.
Объем капитальных вложений составил 3 млрд руб. и направлен на реализацию стратегии роста группы. Чистый оборотный капитал с начала года вырос на 2% и достиг 19,5 млрд руб. Свободный денежный поток составил 322 млн руб.
10 октября «Озон фармацевтика» завершила размещение акций в рамках допэмиссии. Всего было размещено 69,1 млн бумаг по цене 42 руб. за акцию.
На привлеченные средства «Озон» купил 65,9 млн акций для возврата займа ценных бумаг основателю компании. Акционеры воспользовались преимущественным правом и приобрели 3,2 млн бумаг. В итоге количество акций во владении основателя компании вернулось к исходному уровню до SPO. После завершения сделки число акций «Озон фармацевтики» в обращении составило менее 1,17 млрд штук, а free-float компании – 14%.