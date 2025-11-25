Чистая прибыль «Озон фармацевтики» за девять месяцев выросла на 4,7%

Выручка за отчетный период выросла на 46,1% и составила 2,4 млрд руб. Операционная прибыль возросла в 1,5 раза до 6,8 млрд руб. Рентабельность по показателю увеличилась на 4,7 п. п. и достигла 31,9%. Скорректированная EBITDA продемонстрировала рост на 34% до 7,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 1,6 п. п. и составила 36,1%.