Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Озон фармацевтика» завершила размещение акций в рамках допэмиссии

Ведомости

ПАО «Озон фармацевтика» завершило размещение акций в рамках допэмиссии. Всего было размещено 69,1 млн акций по цене 42 руб. за бумагу. Об этом сообщается на сайте компании.

На средства, привлеченные в рамках домэмиссии, «Озон» приобрел 65,9 млн акций для возврата займа ценных бумаг основателю компании. Акционеры воспользовались преимущественным правом и приобрели 3,2 млн бумаг. В результате количество акций во владении основателя компании вернулось к исходному уровню до SPO, а «Озон фармацевтика» получила деньги.

Невостребованные 9,4 млн акций будут аннулированы. После завершения сделки общее число бумаг «Озон фармацевтики» в обращении составило менее 1,17 млрд штук, а free-float компании достиг 14%.

Мосбиржа повысит уровень листинга акций «Озон фармацевтики»

Инвестиции / Эмитенты

7 октября «Озон фармацевтика» завершила сбор заявок по преимущественному праву в рамках дополнительной эмиссии и реализовала более 3,2 млн акций. Всего в ходе размещения было выпущено 78,5 млн обыкновенных акций. 2 октября Мосбиржа временно запрещала короткие продажи акций компании в связи с проведением допэмиссии.

16 сентября «Озон фармацевтика» сообщала, что Центральный банк России зарегистрировал проспект и дополнительный выпуск акций. Размещение состоялось по открытой подписке, номинал одной бумаги составил 0,02 руб., цена размещения – 42 руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь