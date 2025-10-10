«Озон фармацевтика» завершила размещение акций в рамках допэмиссии

На средства, привлеченные в рамках домэмиссии, «Озон» приобрел 65,9 млн акций для возврата займа ценных бумаг основателю компании. Акционеры воспользовались преимущественным правом и приобрели 3,2 млн бумаг. В результате количество акций во владении основателя компании вернулось к исходному уровню до SPO, а «Озон фармацевтика» получила деньги.