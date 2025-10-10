«Озон фармацевтика» завершила размещение акций в рамках допэмиссии
ПАО «Озон фармацевтика» завершило размещение акций в рамках допэмиссии. Всего было размещено 69,1 млн акций по цене 42 руб. за бумагу. Об этом сообщается на сайте компании.
На средства, привлеченные в рамках домэмиссии, «Озон» приобрел 65,9 млн акций для возврата займа ценных бумаг основателю компании. Акционеры воспользовались преимущественным правом и приобрели 3,2 млн бумаг. В результате количество акций во владении основателя компании вернулось к исходному уровню до SPO, а «Озон фармацевтика» получила деньги.
Невостребованные 9,4 млн акций будут аннулированы. После завершения сделки общее число бумаг «Озон фармацевтики» в обращении составило менее 1,17 млрд штук, а free-float компании достиг 14%.
7 октября «Озон фармацевтика» завершила сбор заявок по преимущественному праву в рамках дополнительной эмиссии и реализовала более 3,2 млн акций. Всего в ходе размещения было выпущено 78,5 млн обыкновенных акций. 2 октября Мосбиржа временно запрещала короткие продажи акций компании в связи с проведением допэмиссии.
16 сентября «Озон фармацевтика» сообщала, что Центральный банк России зарегистрировал проспект и дополнительный выпуск акций. Размещение состоялось по открытой подписке, номинал одной бумаги составил 0,02 руб., цена размещения – 42 руб.