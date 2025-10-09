Мосбиржа повысит уровень листинга акций «Озон фармацевтики»
Московская биржа повысит уровень листинга акций «Озон фармацевтика». С 13 октября бумаги компании будут переведены из второго в первый уровень, говорится в сообщении площадки.
7 октября компания завершила сбор заявок по преимущественному праву в рамках дополнительной эмиссии и реализовала более 3,2 млн акций. Всего в ходе размещения будет выпущено 78,5 млн обыкновенных бумаг.
2 октября Мосбиржа временно запрещала короткие продажи акций «Озон фармацевтики» в связи с проведением допэмиссии.
16 сентября компания сообщала, что Банк России зарегистрировал проспект и дополнительный выпуск акций. Размещение пройдет по открытой подписке, номинал одной акции составит 0,02 руб., цена размещения – 42 руб.