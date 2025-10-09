Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа повысит уровень листинга акций «Озон фармацевтики»

Ведомости

Московская биржа повысит уровень листинга акций «Озон фармацевтика». С 13 октября бумаги компании будут переведены из второго в первый уровень, говорится в сообщении площадки.

7 октября компания завершила сбор заявок по преимущественному праву в рамках дополнительной эмиссии и реализовала более 3,2 млн акций. Всего в ходе размещения будет выпущено 78,5 млн обыкновенных бумаг.

2 октября Мосбиржа временно запрещала короткие продажи акций «Озон фармацевтики» в связи с проведением допэмиссии.

16 сентября компания сообщала, что Банк России зарегистрировал проспект и дополнительный выпуск акций. Размещение пройдет по открытой подписке, номинал одной акции составит 0,02 руб., цена размещения – 42 руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её