«Озон фармацевтика» рассказала об итогах преимущественного выкупа

Ведомости

ПАО «Озон фармацевтика» подвело результаты сбора заявок по преимущественному праву в рамках допэмиссии. Об этом сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.

В рамках преимущественного права «Озон фармацевтика» реализовала более 3,2 млн бумаг. Всего в рамках допэмиссии компания выпустит 78,5 млн обыкновенных акций.

16 сентября «Озон фармацевтика» объявила, что Банк России принял решение о регистрации проспекта и дополнительного выпуска обыкновенных акций компании. В рамках допэмиссии планировалось разместить по открытой подписке 78,5 млн акций. Номинал акции составил 0,02 руб., цена размещения – 42 руб.

Допэмиссия будет финальным этапом структуры сделки SPO «Озон фармацевтики», в рамках которой размещались 65,9 млн акций. Продающим акционером стало дочернее общество ООО «Озон», которое получило бумаги от основателя и председателя совета директоров компании Павла Алексенко по договору займа ценных бумаг.

2 октября Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи по акциям «Озон фармацевтики» из-за проведения допэмиссии.

