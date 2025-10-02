Мосбиржа запретит короткие продажи по акциям «Озон фармацевтики» со 2 октября

17 июня «Озон фармацевтика» сообщила о начале SPO. 20 июня стало известно, что компания привлекла 2,8 млрд руб. на реализацию стратегии устойчивого роста по итогам успешного вторичного публичного предложения. Цена SPO была установлена на уровне 42 руб. за акцию, «Озон фармацевтика» продала 65,9 млн акций. Прирост доли акций в свободном обращении составил 6 пп.