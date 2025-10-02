Мосбиржа запретит короткие продажи по акциям «Озон фармацевтики» со 2 октября
Московская биржа со 2 октября вводит запрет на короткие продажи по акциям ПАО «Озон фармацевтика» из-за проведения допэмиссии. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
16 сентября «Озон фармацевтика» объявила, что Центробанк принял решение о регистрации проспекта и дополнительного выпуска обыкновенных акций компании. В рамках допэмиссии планируется разместить по открытой подписке 78,5 млн обыкновенных акций. Номинал акции составит 0,02 руб., цена размещения – 42 руб.
Допэмиссия станет финальным этапом структуры сделки SPO «Озон фармацевтики», в рамках которой были размещены 65,9 млн акций. Продающим акционером выступило дочернее общество ООО «Озон», получившее бумаги от основателя и председателя совета директоров компании Павла Алексенко по договору займа ценных бумаг.
17 июня «Озон фармацевтика» сообщила о начале SPO. 20 июня стало известно, что компания привлекла 2,8 млрд руб. на реализацию стратегии устойчивого роста по итогам успешного вторичного публичного предложения. Цена SPO была установлена на уровне 42 руб. за акцию, «Озон фармацевтика» продала 65,9 млн акций. Прирост доли акций в свободном обращении составил 6 пп.