«Озон фармацевтика» привлекла 2,8 млрд рублей по итогам SPO

Цена SPO была установлена на уровне 42 руб. за акцию, компания продала 65,9 млн акций. Прирост доли акций в свободном обращении составил 6 пп. «Озон фармацевтика» привлекла более 14 000 инвесторов в структуру акционерного капитала. Доли институциональных инвесторов и физлиц в общем объеме предложения были поделены в соотношении «примерно 63% на 37%», добавили в компании.