«Озон фармацевтика» привлекла 2,8 млрд рублей по итогам SPO
Компания «Озон фармацевтика» привлекла 2,8 млрд руб. на реализацию стратегии устойчивого роста по итогам успешного вторичного публичного предложения (SPO). Об этом говорится на сайте группы.
Цена SPO была установлена на уровне 42 руб. за акцию, компания продала 65,9 млн акций. Прирост доли акций в свободном обращении составил 6 пп. «Озон фармацевтика» привлекла более 14 000 инвесторов в структуру акционерного капитала. Доли институциональных инвесторов и физлиц в общем объеме предложения были поделены в соотношении «примерно 63% на 37%», добавили в компании.
Компания направит привлеченные денежные средства на реализацию стратегии устойчивого и прибыльного роста, отмечается в релизе. Ожидается, что после завершения SPO «Озон Фармацевтика» проведет дополнительную эмиссию акций по открытой подписке.
«Озон фармацевтика» объявила о начале SPO 17 июня. Компания тогда сообщила, что цена предложения не превысит 48 руб. за акцию.
В октябре 2024 г. «Озон фармацевтика» провела первичное публичное размещение (IPO). Акции были размещены по 35 руб. за бумагу. Общий размер IPO составил 3,45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 450 млн руб.