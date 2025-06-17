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«Озон фармацевтика» объявляет о проведении SPO

Цена размещения не превысит 48 рублей за акцию
Ведомости

ПАО «Озон фармацевтика» объявляет о начале вторичного публичного предложения (SPO). Это следует из информации на сайте компании.

Цена предложения будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 руб. за акцию, говорится в сообщении. «При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 г. – последнего дня сбора заявок», – уточнили в ПАО.

Средства, привлеченные в рамках SPO, поступят в «Озон фармацевтику». Ожидается, что по завершению размещения ПАО проведет дополнительную эмиссию акций по открытой подписке. В рамках SPO будет предложено от 55 млн акций до 82 млн шт акций, что соответствует около 5%-7,5% от общего количества размещенных акций.

В октябре 2024 г. «Озон фармацевтика» провела первичное публичное размещение (IPO). Акции были размещены по 35 руб. за бумагу. Общий размер IPO составил 3,45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 450 млн руб.

По итогам I квартала 2025 г. выручка «Озон фармацевтики» увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,9 млрд руб. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 1 млрд руб. Это на 28% выше показателя I квартала 2024 г. Однако рентабельность по чистой прибыли снизилась на 1,9 п. п. до 14,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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