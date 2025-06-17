«Озон фармацевтика» объявляет о проведении SPO

Цена предложения будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 руб. за акцию, говорится в сообщении. «При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 г. – последнего дня сбора заявок», – уточнили в ПАО.