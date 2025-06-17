«Озон фармацевтика» объявляет о проведении SPO

«Озон фармацевтика» объявляет о проведении SPOЦена размещения не превысит 48 рублей за акцию
ПАО «Озон фармацевтика» объявляет о начале вторичного публичного предложения (SPO). Это следует из информации на сайте компании.
Цена предложения будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 руб. за акцию, говорится в сообщении. «При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня 2025 г. – последнего дня сбора заявок», – уточнили в ПАО.
Средства, привлеченные в рамках SPO, поступят в «Озон фармацевтику». Ожидается, что по завершению размещения ПАО проведет дополнительную эмиссию акций по открытой подписке. В рамках SPO будет предложено от 55 млн акций до 82 млн шт акций, что соответствует около 5%-7,5% от общего количества размещенных акций.
В октябре 2024 г. «Озон фармацевтика» провела первичное публичное размещение (IPO). Акции были размещены по 35 руб. за бумагу. Общий размер IPO составил 3,45 млрд руб., включая базовый размер 3 млрд руб. и стабилизационный пакет в размере 450 млн руб.
По итогам I квартала 2025 г. выручка «Озон фармацевтики» увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,9 млрд руб. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 1 млрд руб. Это на 28% выше показателя I квартала 2024 г. Однако рентабельность по чистой прибыли снизилась на 1,9 п. п. до 14,5%.