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Выручка «Озон фармацевтики» за I квартал 2025 года достигла 6,9 млрд рублей

Ведомости

Выручка компании «Озон фармацевтика» за I квартал 2025 г. увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,9 млрд руб. Об этом говорится в финансовых результатах компании.

Рост был обеспечен за счет увеличения продаж по всем каналам, расширения ассортимента продукции и повышения представленности в аптечных сетях. Также позитивное влияние оказало активное участие в госзакупках, смещение спроса в сторону более дорогих препаратов и рост средней цены упаковки.

Валовая прибыль компании выросла на 74%, составив 3,2 млрд руб. Рентабельность по валовой прибыли увеличилась на 7,8 п. п., достигнув 46,9%. Это улучшение стало возможным благодаря эффекту масштаба и развитию прямых контрактов с производителями сырья и упаковки.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила 1 млрд руб. Это на 28% выше показателя I квартала 2024 г. Однако рентабельность по чистой прибыли снизилась на 1,9 п. п. до 14,5%, что связано с ростом чистых финансовых расходов после присоединения компании «Мабскейл». Чистый долг увеличился на 6% с начала года и достиг 10,7 млрд руб.

28 мая Совет директоров рассмотрит вопрос о распределении промежуточных дивидендов за I квартал 2025 г.

24 апреля компания отчиталась о финансовых результатах за 2024 г. Чистая прибыль «Озон фармацевтики» по МСФО выросла на 15,2% относительно 2023 г., достигнув 4,6 млрд руб., а выручка увеличилась на 30%, составив 25,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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