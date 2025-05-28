Выручка «Озон фармацевтики» за I квартал 2025 года достигла 6,9 млрд рублей

Чистая прибыль компании за отчетный период составила 1 млрд руб. Это на 28% выше показателя I квартала 2024 г. Однако рентабельность по чистой прибыли снизилась на 1,9 п. п. до 14,5%, что связано с ростом чистых финансовых расходов после присоединения компании «Мабскейл». Чистый долг увеличился на 6% с начала года и достиг 10,7 млрд руб.