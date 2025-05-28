Выручка «Озон фармацевтики» за I квартал 2025 года достигла 6,9 млрд рублей
Выручка компании «Озон фармацевтика» за I квартал 2025 г. увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,9 млрд руб. Об этом говорится в финансовых результатах компании.
Рост был обеспечен за счет увеличения продаж по всем каналам, расширения ассортимента продукции и повышения представленности в аптечных сетях. Также позитивное влияние оказало активное участие в госзакупках, смещение спроса в сторону более дорогих препаратов и рост средней цены упаковки.
Валовая прибыль компании выросла на 74%, составив 3,2 млрд руб. Рентабельность по валовой прибыли увеличилась на 7,8 п. п., достигнув 46,9%. Это улучшение стало возможным благодаря эффекту масштаба и развитию прямых контрактов с производителями сырья и упаковки.
Чистая прибыль компании за отчетный период составила 1 млрд руб. Это на 28% выше показателя I квартала 2024 г. Однако рентабельность по чистой прибыли снизилась на 1,9 п. п. до 14,5%, что связано с ростом чистых финансовых расходов после присоединения компании «Мабскейл». Чистый долг увеличился на 6% с начала года и достиг 10,7 млрд руб.
28 мая Совет директоров рассмотрит вопрос о распределении промежуточных дивидендов за I квартал 2025 г.
24 апреля компания отчиталась о финансовых результатах за 2024 г. Чистая прибыль «Озон фармацевтики» по МСФО выросла на 15,2% относительно 2023 г., достигнув 4,6 млрд руб., а выручка увеличилась на 30%, составив 25,6 млрд руб.