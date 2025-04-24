«Озон Фармацевтика» в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 15%
Чистая прибыль ПАО «Озон Фармацевтика» в 2024 г. по МСФО увеличилась на 15,2% по сравнению с 2023 г., достигнув 4,6 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.
Выручка компании выросла на 30%, составив 25,6 млрд руб. Поясняется, что этот рост был обеспечен за счет увеличения объемов продаж, расширения представленности ассортимента в аптеках, активного участия в госзакупках, а также повышения средней стоимости упаковки и доли более дорогих препаратов в структуре продаж.
Скорректированная EBITDA увеличилась на 27% до 9,5 млрд руб. В компании рассказали, что переход на прямые поставки сырья позволил компенсировать негативные факторы, такие как ослабление курса рубля, рост затрат на персонал и инфляцию в операционных расходах.
Объем капитальных вложений компании составил 4,3 млрд руб. Эти средства пошли на реализацию стратегических проектов. В их числе строительство и закупка оборудования для «Озон Медика» (1,2 млрд руб.) и «Мабскейл» (0,8 млрд руб.), модернизация оборудования на других заводах группы (0,4 млрд руб.), а также регистрация препаратов дженериков и биосимиляров (1,8 млрд руб.).
21 апреля стало известно, что в 2026 г. инвесторы вложат в фармацевтическую отрасль 77 млрд руб. Такая сумма вышла при анализе сроков исполнения заявленных проектов за период с 2024 по 2028 г. На конец 2024 г. 67 крупных инвесторов реализовывали 156 проектов с общим объемом вложений более 300 млрд руб. Из них девять проектов на общую сумму 32 млрд руб. реализуют иностранные фармацевтические компании.