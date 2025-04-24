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«Озон Фармацевтика» в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 15%

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Озон Фармацевтика» в 2024 г. по МСФО увеличилась на 15,2% по сравнению с 2023 г., достигнув 4,6 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка компании выросла на 30%, составив 25,6 млрд руб. Поясняется, что этот рост был обеспечен за счет увеличения объемов продаж, расширения представленности ассортимента в аптеках, активного участия в госзакупках, а также повышения средней стоимости упаковки и доли более дорогих препаратов в структуре продаж.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 27% до 9,5 млрд руб. В компании рассказали, что переход на прямые поставки сырья позволил компенсировать негативные факторы, такие как ослабление курса рубля, рост затрат на персонал и инфляцию в операционных расходах.

Объем капитальных вложений компании составил 4,3 млрд руб. Эти средства пошли на реализацию стратегических проектов. В их числе строительство и закупка оборудования для «Озон Медика» (1,2 млрд руб.) и «Мабскейл» (0,8 млрд руб.), модернизация оборудования на других заводах группы (0,4 млрд руб.), а также регистрация препаратов дженериков и биосимиляров (1,8 млрд руб.).

21 апреля стало известно, что в 2026 г. инвесторы вложат в фармацевтическую отрасль 77 млрд руб. Такая сумма вышла при анализе сроков исполнения заявленных проектов за период с 2024 по 2028 г. На конец 2024 г. 67 крупных инвесторов реализовывали 156 проектов с общим объемом вложений более 300 млрд руб. Из них девять проектов на общую сумму 32 млрд руб. реализуют иностранные фармацевтические компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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