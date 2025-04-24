«Озон Фармацевтика» в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 15%

21 апреля стало известно, что в 2026 г. инвесторы вложат в фармацевтическую отрасль 77 млрд руб. Такая сумма вышла при анализе сроков исполнения заявленных проектов за период с 2024 по 2028 г. На конец 2024 г. 67 крупных инвесторов реализовывали 156 проектов с общим объемом вложений более 300 млрд руб. Из них девять проектов на общую сумму 32 млрд руб. реализуют иностранные фармацевтические компании.