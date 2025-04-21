В 2026 году инвесторы вложат в фармацевтическую отрасль 77 млрд рублей

В 2026 году инвесторы вложат в фармацевтическую отрасль 77 млрд рублейНо проектов с иностранным участием немного
Пик инвестиций в создание новых предприятий в фармотрасли придется на 2026 г., говорится в исследовании OKS Labs by Okkam (есть у «Ведомостей»). Объем вложений по заявленным проектам вырастет на 9,5% к предыдущему году и составит 77 млрд руб. В 2025 г., по расчетам OKS Labs, объем заявленных инвестиций вырастет на треть до 70 млрд руб.
Компания анализировала сроки исполнения заявленных проектов за период с 2024 по 2028 г. На конец 2024 г. 67 крупных инвесторов реализовывали 156 проектов с общим объемом вложений более 300 млрд руб. Из них девять проектов на 32 млрд руб. реализуют иностранные фармкомпании.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам