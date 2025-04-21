В 2026 году инвесторы вложат в фармацевтическую отрасль 77 млрд рублей

Пик инвестиций в создание новых предприятий в фармотрасли придется на 2026 г., говорится в исследовании OKS Labs by Okkam (есть у «Ведомостей»). Объем вложений по заявленным проектам вырастет на 9,5% к предыдущему году и составит 77 млрд руб. В 2025 г., по расчетам OKS Labs, объем заявленных инвестиций вырастет на треть до 70 млрд руб.