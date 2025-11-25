Акции «Вуш холдинга» подешевели после выхода отчетности за III квартал

25 ноября «Вуш холдинг» представил финансовые результаты по МСФО за III квартал. Выручка сервиса от услуг кикшеринга упала на 13% год к году и достигла 5,4 млрд руб. Число поездок снизилось на 3%. Показатель EBITDA сократился на 28,1% до 2,7 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 49,8% против 60,3% годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась в 3,6 раза и достигла 730 млн руб. Показатель чистый долг/EBITDA вырос до 3,59х против 1,22х за 2024 г.