Акции «Вуш холдинга» подешевели после выхода отчетности за III квартал
Акции ПАО «Вуш холдинг» (оператор кикшеринга Whoosh) подешевели на Московской бирже после выхода отчетности по МСФО по итогам III квартала 2025 г.
По состоянию на 13:37 мск цена акций компании сократилась на 5,08% и составила 90,37 руб. за бумагу.
25 ноября «Вуш холдинг» представил финансовые результаты по МСФО за III квартал. Выручка сервиса от услуг кикшеринга упала на 13% год к году и достигла 5,4 млрд руб. Число поездок снизилось на 3%. Показатель EBITDA сократился на 28,1% до 2,7 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 49,8% против 60,3% годом ранее. Чистая прибыль уменьшилась в 3,6 раза и достигла 730 млн руб. Показатель чистый долг/EBITDA вырос до 3,59х против 1,22х за 2024 г.
В октябре финансовый директор «Вуш холдинга» Александр Синявский заявил, что менеджмент компании ожидает, что совет директоров не будет рекомендовать выплачивать дивиденды в 2025 г. По его словам, по дивполитике в случае, если чистый долг/EBITDA превышает 2,5х, то целевая сумма дивидендов равняется нулю.