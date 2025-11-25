СД «Газпрома» одобрил работу по реализации крупных инвестиционных проектов
Совет директоров «Газпрома» одобрил работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов. Она направлена на обеспечение долгосрочного газоснабжения российских потребителей, развитие газификации субъектов России, выполнение обязательств перед зарубежными клиентами и производство продукции газопереработки.
В Иркутском центре газодобычи на Ковыктинском месторождении сооружается четвертая установка комплексной подготовки газа и расширяется фонд эксплуатационных скважин. В Якутском центре газодобычи строятся дожимные компрессорные мощности на Чаяндинском месторождении.
На газопроводе «Сила Сибири», на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска в Амурской области, завершается сооружение участков трубопровода, прокладываемых параллельно основной нитке. На газопроводе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» выполняются строительные работы по компрессорным станциям «Хабаровская» и «Дальнереченская».
В рамках проекта «Восточная система газоснабжения» строительная готовность газопровода «Белогорск – Хабаровск» составила 61,4%. Он соединит «Силу Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». В Ямальском центре газодобычи ведется обустройство Харасавэйского месторождения. В 2025 г. начата реализация проекта газопровода «Волхов – Мурманск». Он будет основой для газификации Мурманской области и развития газификации Карелии.
На Востоке страны на Амурском газоперерабатывающем заводе готовится к запуску пятая технологическая линия. На Северо-Западе в районе Усть-Луги строится Комплекс по переработке этансодержащего газа. Степень готовности газоперерабатывающего комплекса, который входит в его состав, достигла более 68%.
30 октября правление «Газпрома» утвердило проекты бюджета компании на 2026 г. и инвестиционной программы. Общий объем финансирования инвестпрограммы составит 1,1 трлн руб. Приоритетными проектами для инвестиций компания назвала развитие центров газодобычи на востоке России и Ямале, расширение мощностей газопровода «Сила Сибири», проект «Восточная система газоснабжения» и проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.