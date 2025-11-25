СД «Газпрома» одобрил работу по реализации крупных инвестиционных проектов

В рамках проекта «Восточная система газоснабжения» строительная готовность газопровода «Белогорск – Хабаровск» составила 61,4%. Он соединит «Силу Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». В Ямальском центре газодобычи ведется обустройство Харасавэйского месторождения. В 2025 г. начата реализация проекта газопровода «Волхов – Мурманск». Он будет основой для газификации Мурманской области и развития газификации Карелии.