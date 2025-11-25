Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в октябре вырос на 3%

В августе директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ Денис Мамонов оценил перспективы возвращения иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. Он выразил мнение, что российский рынок госдолга смог адаптироваться к их уходу. Мамонов отметил, что во время ухода инвесторов-нерезидентов наблюдалась «более высокая волатильность, чем обычно», но сейчас таких эффектов нет.