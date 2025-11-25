Газета
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в октябре вырос на 3%

Объем иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в октябре 2025 г. увеличился на 3%, или 31 млрд руб., и достиг 1,80 трлн руб. Об этом сообщает Центральный банк России.

За месяц объем рынка ОФЗ вырос на 3,5%, или 920 млрд руб., и составил 27,5 трлн руб. По итогам 10 месяцев 2025 г. объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа вырос на 18%, или 165 млрд руб., с 915 млрд руб.

Доля иностранных инвестиций в ОФЗ по данным на 1 ноября 2025 г. не изменилась и осталась на уровне 3,9%.

В августе директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ Денис Мамонов оценил перспективы возвращения иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. Он выразил мнение, что российский рынок госдолга смог адаптироваться к их уходу. Мамонов отметил, что во время ухода инвесторов-нерезидентов наблюдалась «более высокая волатильность, чем обычно», но сейчас таких эффектов нет.

