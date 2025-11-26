В App Store появилось приложение «Т-инвестиций»
«Т-инвестиции» сообщили о размещении в App Store своего нового мобильного приложения под названием «Финансист».
В приложение добавили меню с первичными размещениями, обновленные трейдерские инструменты, детализацию по статьям доходов за текущий год, активы Bybit в портфельной аналитике, вертикальные видео и центр уведомлений о торговых событиях и новостях.
В компании предупредили, что приложение скоро может быть удалено из App Store.
В сентябре «Т-инвестиции» предоставили клиентам доступ к сделкам с долларом США на внебиржевом рынке. Опция доступна для владельцев брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов. Для участия не нужно наличие статуса квалифицированного инвестора или прохождение дополнительных тестов. Заявки на покупку и продажу долларов можно подать через терминал или мобильное приложение. Сделки проводятся в рабочие дни с 10:00 до 19:00 мск.