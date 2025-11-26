Чистая прибыль Мосбиржи за III квартал сократилась на 24,7%
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО по итогам III квартала 2025 г. снизилась на 24,7% год к году и достигла 17,3 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом этого года показатель увеличился на 12,7%.
Комиссионные доходы достигли 19,4 млрд руб. на фоне высокой клиентской активности и из-за запуска новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход составил 14 млрд руб. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов – 58%.
Операционные расходы уменьшились на 1,2% в основном за счет сокращения расходов на персонал. Расходы на персонал сократились на 20,6% из-за уменьшения резервов на выплату премий после снижения прибыли в годовом исчислении. Численность персонала увеличилась на 23,6% в годовом исчислении и на 5,7% по сравнению со II кварталом. Соотношение расходов и доходов составило 33,8%.
Расходы на рекламу и маркетинг выросли на 53,4%. Это способствовало росту клиентской базы «Финуслуг». В III квартале расходы на амортизацию показали рост на 41,7%. Расходы на IT-обслуживание увеличились на 13,4%, что обусловлено реализацией программы модернизации программного и аппаратного обеспечения.
За отчетный период торговая площадка начала торги шестью БПИФами на облигации, акции, инструменты денежного рынка и драгоценные металлы, запустила на срочном рынке девять новых фьючерсных контрактов на акции, начала расчет и публикацию 47 индексов и др.
26 августа Мосбиржа объявила о снижении чистой прибыли по результатам II квартала 2025 г. до 15,05 млрд руб. после 19,49 млрд руб. за такой же период 2024 г. EBITDA площадки снизилась в годовом выражении на 13,3% и составила 22,1 млрд руб. Операционные доходы сократились на 12,5% до 32,2 млрд руб. Комиссионные доходы достигли 17,8 млрд руб. (+14,9%).