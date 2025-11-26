«Т-технологии» отчтались о росте числа активных пользователей экосистемы

Общий объем покупок клиентов группы за 10 месяцев 2025 г. увеличился на 13% год к году до 8,1 трлн руб. Кредитный портфель продемонстрировал рост более чем на 3% за месяц и почти на 20% с начала года и превысил 3,1 трлн руб. Объем средств клиентов и активов под управлением на их счетах возрос почти на 3% за месяц и на 15% с начала года, составив 6,2 трлн руб.