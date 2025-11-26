«Т-технологии» отчтались о росте числа активных пользователей экосистемы
Количество активных пользователей экосистемы «Т-технологий» по итогам октября 2025 г. выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигло 34,1 млн.
Общий объем покупок клиентов группы за 10 месяцев 2025 г. увеличился на 13% год к году до 8,1 трлн руб. Кредитный портфель продемонстрировал рост более чем на 3% за месяц и почти на 20% с начала года и превысил 3,1 трлн руб. Объем средств клиентов и активов под управлением на их счетах возрос почти на 3% за месяц и на 15% с начала года, составив 6,2 трлн руб.
Прибыль Т-банка по РСБУ за 10 месяцев 2025 г. достигла 67,6 млрд руб. Отмечается, что прибыль по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса группы по МСФО. Результаты IV квартала и всего 2025 г. по МСФО «Т-технологии» намерены опубликовать в марте 2026 г.
21 ноября «Ведомости» писали, что чистая прибыль «Т-технологий» по МСФО за девять месяцев 2025 г. выросла почти в 1,5 раза до 120,4 млрд руб. Операционная чистая прибыль (без учета неконтролирующей доли участия и инвестиций в «Яндекс») увеличилась на 43% и составила 120,1 млрд руб. Выручка за отчетный период впервые превысила 1 трлн руб. (+69% год к году).
Топ-менеджмент «Т-технологий» сохранил прогноз на 2025 г. Согласно нему, операционная чистая прибыль группы вырастет минимум на 40% при 30%-ной рентабельности.