Минфин подвел итоги аукционов по размещению ОФЗ двух выпусков

25 ноября Банк России сообщил, что объем иностранных инвестиций в российские ОФЗ в октябре 2025 г. вырос на 3% и достиг 1,80 трлн руб. По итогам месяца объем рынка ОФЗ увеличился на 3,5% до 27,5 трлн руб. За 10 месяцев текущего года объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа вырос на 18%. Доля иностранных инвестиций в ОФЗ на 1 ноября сохранилась на уровне 3,9%.