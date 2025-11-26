Минфин подвел итоги аукционов по размещению ОФЗ двух выпусков
Министерство финансов провело аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков в объеме остатков, доступных для размещения.
Спрос на бумаги выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. составил 203,4 млрд руб. Выручка от размещения достигла 104,7 млрд руб. Цена отсечения составила 90,8811% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,99% годовых.
Объем спроса на облигации выпуска 26254 с датой погашения 3 октября 2040 г. составил 37,6 млрд руб. Выручка от размещения достигла 20,04 млрд руб. Цена отсечения составила 92,3000% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,76% годовых.
25 ноября Банк России сообщил, что объем иностранных инвестиций в российские ОФЗ в октябре 2025 г. вырос на 3% и достиг 1,80 трлн руб. По итогам месяца объем рынка ОФЗ увеличился на 3,5% до 27,5 трлн руб. За 10 месяцев текущего года объем инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа вырос на 18%. Доля иностранных инвестиций в ОФЗ на 1 ноября сохранилась на уровне 3,9%.