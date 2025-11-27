«Домодедово» хочет перенести срок погашения облигаций на декабрь 2026 года

Такое решение связано с тем, что ДФФ начинает «процесс управления долговыми обязательствами» группы компаний аэропорта «Домодедово». Кроме того, для указанных облигаций компания предложила становить новую плавающую купонную ставку на 7-ой и 8-ой периоды. Выплаты по ним состоятся 16 июня и 15 декабря 2026 г. Их размер может установиться на уровне ключевой ставки Банка России + 3% годовых.