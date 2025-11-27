«Домодедово» хочет перенести срок погашения облигаций на декабрь 2026 года
ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (ДФФ) намерена на общем собрании владельцев облигаций серии 002Р-01 решить вопрос о переносе срока их погашения на год. В этом случае новой датой станет 15 декабря 2026 г., сообщила компания.
Такое решение связано с тем, что ДФФ начинает «процесс управления долговыми обязательствами» группы компаний аэропорта «Домодедово». Кроме того, для указанных облигаций компания предложила становить новую плавающую купонную ставку на 7-ой и 8-ой периоды. Выплаты по ним состоятся 16 июня и 15 декабря 2026 г. Их размер может установиться на уровне ключевой ставки Банка России + 3% годовых.
Компания также напомнила, что сейчас собственником «Домодедово» стало государство, для аэропорта ищется новый инвестор. Перенос срока выплат по облигациям поможет «в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы», отметили представители ДФФ.
17 июня суд обратил в доход государства более 30 структур, которые связаны с «Домодедово». Причиной такого решения стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывшие владельцы аэропорта Валерий Коган и Каменщик были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов.
16 ноября арбитражный суд Московского округа подтвердил решения двух нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ передали аэропорт «Домодедово» в государственную собственность.