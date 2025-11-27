Компания «Базис» анонсировала IPO на Мосбирже

ПАО «Группа компаний «Базис» сообщило о намерении провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже в декабре. В рамках IPO миноритарные акционеры компании, которыми являются российские технологические холдинги, предложат свои акции. При этом предполагается, что после размещения они сохранят свое участие в акционерном капитале группы. Об этом говорится в заявлении компании.