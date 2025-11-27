Компания «Базис» анонсировала IPO на Мосбирже
ПАО «Группа компаний «Базис» сообщило о намерении провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже в декабре. В рамках IPO миноритарные акционеры компании, которыми являются российские технологические холдинги, предложат свои акции. При этом предполагается, что после размещения они сохранят свое участие в акционерном капитале группы. Об этом говорится в заявлении компании.
Контрольный пакет акций планирует сохранить за собой структура «Ростелекома» – «РТК-ЦОД». Объем предстоящего предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом декабрьского букбилдинга.
Ожидается, что участие в IPO будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов.
В случае проведения IPO «Базис» и основные акционеры примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 180 дней после завершения первичного размещения. Также будет обеспечен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
В ходе подготовки к IPO «Базис» разработал и утвердил программу долгосрочной мотивации персонала. В ее рамках миноритарные акционеры передали 5% ценных бумаг оператору программы для последующего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджеров.
Компания «Базис» – один из крупнейших разработчиков систем виртуализации в России. Основное направление деятельности – разработка инфраструктурного программного обеспечения (ПО), решений для виртуализации и облачных технологий.
19 ноября стало известно, что выручка «Базиса» за девять месяцев 2025 г. выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 3,5 млрд руб. Чистая прибыль компании достигла 1,0 млрд руб., что на 35% выше, чем за аналогичный период 2024 г.