В Туркмении легализовали майнинг криптовалют и криптобиржи
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал закон о легализации майнинга криптовалют и создании криптобирж. Он вступит в силу 1 января 2026 г. Текст документа разместила национальная газета «Нейтральный Туркменистан».
Согласно закону, майнингом смогут заниматься индивидуальные предприниматели и юридические лица при условии прохождения обязательной государственной регистрации в Центробанке. При этом для добычи цифровой валюты запрещается использовать оборудование третьих лиц без их ведома.
Криптобиржам и поставщикам услуг виртуальных активов разрешат работать при наличии лицензии от регулятора. Среди услуг обмен и купля-продажа виртуальных активов, их хранение, перевод и управление, первичное размещение. Учредителями криптобирж могут стать резиденты республики и иностранцы.
Реклама криптовалют обязательна должна содержать предупреждения о рисках и информацию, что виртуальные активы не обеспечиваются государством. Туркмения не несет ответственности за обесценивание или потерю виртуальных активов. Их стоимость не подлежит возврату, сказано в документе.
17 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в нормативные акты по вопросам ИИ и цифровизации. Документ регламентирует оборот в республике необеспеченных цифровых активов, к которым относятся криптовалюта и токены. До этого он был разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).