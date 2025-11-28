В Туркмении легализовали майнинг криптовалют и криптобиржи

17 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в нормативные акты по вопросам ИИ и цифровизации. Документ регламентирует оборот в республике необеспеченных цифровых активов, к которым относятся криптовалюта и токены. До этого он был разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).