В Узбекистане можно будет расплачиваться криптовалютой с 2026 года
В Узбекистане можно будет расплачиваться криптовалютой с 1 января 2026 г. Об этом сообщает министерство юстиции страны со ссылкой на решение президента республики Шавката Мирзиеева.
В Узбекистане будет введен специальный правовой режим, позволяющий использовать стейблкойны для оплаты. В стране также реализуют пилотные проекты по созданию необходимой платежной системы. Кроме того, юридическим лицам, которые являются резидентами республики, разрешат выпуск токенизированных ценных бумаг, а на лицензированных фондовых биржах появятся отдельные торговые площадки для их размещения.
28 ноября президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал закон о легализации майнинга криптовалют и создании криптобирж. Он вступит в силу 1 января 2026 г. Согласно документу, майнингом смогут заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели при условии прохождения государственной регистрации в Центробанке.
17 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в нормативные акты по вопросам ИИ и цифровизации. Он регламентирует оборот в республике необеспеченных цифровых активов, к которым относятся криптовалюта и токены. Ранее он был разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана».