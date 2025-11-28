Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

В Узбекистане можно будет расплачиваться криптовалютой с 2026 года

Ведомости

В Узбекистане можно будет расплачиваться криптовалютой с 1 января 2026 г. Об этом сообщает министерство юстиции страны со ссылкой на решение президента республики Шавката Мирзиеева.

В Узбекистане будет введен специальный правовой режим, позволяющий использовать стейблкойны для оплаты. В стране также реализуют пилотные проекты по созданию необходимой платежной системы. Кроме того, юридическим лицам, которые являются резидентами республики, разрешат выпуск токенизированных ценных бумаг, а на лицензированных фондовых биржах появятся отдельные торговые площадки для их размещения.

28 ноября президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал закон о легализации майнинга криптовалют и создании криптобирж. Он вступит в силу 1 января 2026 г. Согласно документу, майнингом смогут заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели при условии прохождения государственной регистрации в Центробанке.

17 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в нормативные акты по вопросам ИИ и цифровизации. Он регламентирует оборот в республике необеспеченных цифровых активов, к которым относятся криптовалюта и токены. Ранее он был разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь