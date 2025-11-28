В Узбекистане можно будет расплачиваться криптовалютой с 2026 года

В Узбекистане будет введен специальный правовой режим, позволяющий использовать стейблкойны для оплаты. В стране также реализуют пилотные проекты по созданию необходимой платежной системы. Кроме того, юридическим лицам, которые являются резидентами республики, разрешат выпуск токенизированных ценных бумаг, а на лицензированных фондовых биржах появятся отдельные торговые площадки для их размещения.