«Ренессанс страхование» сохраняет ориентир по прибыли в 11 млрд рублей

«Ренессанс страхование» сохраняет ориентир по чистой прибыли по итогам 2025 г. на уровне 11 млрд руб. За девять месяцев этого года показатель составил 6,7 млрд руб. Об этом заявил вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям группы Владимир Залужский на эфире «Т-Инвестиций».