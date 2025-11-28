Газета
«Ренессанс страхование» сохраняет ориентир по прибыли в 11 млрд рублей

Ведомости

«Ренессанс страхование» сохраняет ориентир по чистой прибыли по итогам 2025 г. на уровне 11 млрд руб. За девять месяцев этого года показатель составил 6,7 млрд руб. Об этом заявил вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям группы Владимир Залужский на эфире «Т-Инвестиций».

«Сложно поверить, но по расчетам – процентный доход, определенная переоценка, положительная ситуация на рынке активов РФ – в теории может дать такой результат, а может, и выше», – подчеркнул Залужский.

Вице-президент по стратегическим проектам и развитию бизнеса «Ренессанс страхования» Михаил Куранов назвал задачей группы показать прибыль не хуже 2024 г.

31 октября совет директоров «Ренессанс страхования» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 г. в размере 4,1 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 2,283 млрд руб. Общее собрание акционеров пройдет 8 декабря.

20 ноября «Ренессанс страхование» сообщило, что чистая прибыль группы за девять месяцев 2025 г. составила 6,7 млрд руб. За отчетный период инвестиционный доход достиг 8,5 млрд руб. за счет роста процентных доходов и переоценки финансовых активов.

