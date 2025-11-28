«Лента» может выплатить свои первые дивиденды в 2028 году

31 октября «Лента» представила результаты за девять месяцев 2025 г. Выручка компании за отчетный период выросла на 25,1% по сравнению с годом ранее и достигла 781,4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 31% до 177,6 млрд руб. Валовая рентабельность выросла на 102 б. п. до 22,7%. EBITDA составил 58,1 млрд руб. (+24,5%). Рентабельность по показателю снизилась на 4 б. п. до 7,4%. Соотношение чистого долга к EBITDA за 12 месяцев составило 0,9x на 30 сентября.