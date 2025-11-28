«Лента» может выплатить свои первые дивиденды в 2028 году
«Лента» допускает выплату дивидендов в будущем с учетом достижения более приоритетных целей. Среди них органический рост, поддержание комфортного уровня долговой нагрузки и возможность заключать M&A-сделки. Об этом сообщил финансовый директор компании Андрей Спивак на звонке по стратегии до 2028 г, передают «РБК инвестиции».
«Первый приоритет – это мы планируем развивать, ускорять наше органическое развитие, открытие магазинов, в первую очередь "Монетки", "Улыбки радуги", остальных форматов. Это наш первый приоритет с точки зрения аллокации капитала», – уточнил Спивак.
По его словам, вторым приоритетом является поддержание комфортного уровня долговой нагрузки. Финансовый директор обратил внимание на действующие высокие ставки и их большое давление на кредитный портфель «Ленты». Последним приоритетом он назвал потенциальные новые сделки M&A. При сочетании стратегического интереса и хорошей стоимости сделки это также будет хорошим вариантом аллокации капитала компании.
Спивак подчеркнул, что если с учетом этих факторов соотношение долга к EBITDA будет ниже 1,5х, как это установлено в дивидендной политике, и у «Ленты» будет свободный кэш, то компания направит его на выплату дивидендов.
31 октября «Лента» представила результаты за девять месяцев 2025 г. Выручка компании за отчетный период выросла на 25,1% по сравнению с годом ранее и достигла 781,4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 31% до 177,6 млрд руб. Валовая рентабельность выросла на 102 б. п. до 22,7%. EBITDA составил 58,1 млрд руб. (+24,5%). Рентабельность по показателю снизилась на 4 б. п. до 7,4%. Соотношение чистого долга к EBITDA за 12 месяцев составило 0,9x на 30 сентября.
Розничные продажи выросли на 25% до 773,8 млрд руб. Сопоставимые продажи возросли на 11,6%. Онлайн-продажи увеличились на 15,4% и составили 52,9 млрд руб. Выручка собственных сервисов показала рост на 56,4%. Группа открыла 807 магазинов у дома, пять гипермаркетов, 42 супермаркета и 245 магазинов дрогери.