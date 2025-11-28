Чистая прибыль «Газпрома» с начала года составила 1,18 трлн рублей

Операционные расходы в 2024 г. выросли на 5% год к году и достигли 9,1 трлн руб. Прибыль от продаж составила 1,5 трлн руб. против убытка в размере 363,7 млрд руб. в предыдущем году, прибыль до налогообложения – 1,7 трлн руб. по сравнению с убытком в размере 659,1 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 76% до 3,1 трлн руб.