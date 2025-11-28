Чистая прибыль «Газпрома» с начала года составила 1,18 трлн рублей
Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО по результатам девяти месяцев 2025 г. увеличилась на 12,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 1,18 трлн руб.
Выручка компании за отчетный период сократилась на 4,5% и составила 7,17 трлн руб.
По итогам III квартала 2025 г. чистая прибыль «Газпрома» составила 148,12 млрд против убытка в 38 млрд. руб. годом ранее. Выручка снизилась на 9,8% до 2,18 трлн руб.
30 апреля «Ведомости» писали, что «Газпром» в 2024 г. получил чистую прибыль по МСФО в размере 1,2 трлн руб. по сравнению с чистым убытком в размере 629,1 млрд руб. в 2023 г. Выручка компании за указанный период увеличилась на 25% до 10,7 трлн руб.
Операционные расходы в 2024 г. выросли на 5% год к году и достигли 9,1 трлн руб. Прибыль от продаж составила 1,5 трлн руб. против убытка в размере 363,7 млрд руб. в предыдущем году, прибыль до налогообложения – 1,7 трлн руб. по сравнению с убытком в размере 659,1 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 76% до 3,1 трлн руб.