Спад деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ замедлился в ноябре

В октябре индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ сократился до 48 пунктов с 48,2 пункта в сентябре. Темпы снижения продаж были самыми высокими за последние три месяца. Респонденты сообщили о влиянии финансовых трудностей у клиентов на ослабление спроса. При этом спрос из-за рубежа улучшился, экспортные продажи увеличились в начале IV квартала на фоне благоприятной конъюнктуры.