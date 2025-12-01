Спад деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ замедлился в ноябре
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в ноябре 2025 г. увеличился до 48,3 пункта против 48 пунктов в октябре, следует из отчета S&P Global. Значения индекса больше 50 баллов говорит о росте деловой активности, ниже – о его спаде.
По данным аналитиков, ухудшение операционных условий в секторе наблюдается шестой месяц подряд. Хотя показатель вырос, базовые данные указывают на резкое падение объемов производства в ноябре. Сокращение производства было самым быстрым с апреля 2022 г.
Компании связали падение с уменьшением новых заказов и задержками в цепочке поставок. Несмотря на то что продажи новых товаров продолжали снижаться, темпы сокращения замедлились с октября и стали самыми слабыми за последние шесть месяцев.
В октябре индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ сократился до 48 пунктов с 48,2 пункта в сентябре. Темпы снижения продаж были самыми высокими за последние три месяца. Респонденты сообщили о влиянии финансовых трудностей у клиентов на ослабление спроса. При этом спрос из-за рубежа улучшился, экспортные продажи увеличились в начале IV квартала на фоне благоприятной конъюнктуры.