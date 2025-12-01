«Самолет» разместит ЦФА на 1,5 млрд рублей на СПБ бирже

27 октября группа открыла книгу заявок на облигации серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд руб., конвертируемые в акции. Сбор заявок проходил по 30 октября. Ориентир ставки ежемесячных купонов составил не выше 13% годовых, номинал одной облигации – 50 000 руб.