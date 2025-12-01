Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Самолет» разместит ЦФА на 1,5 млрд рублей на СПБ бирже

Ведомости

Девелоперская группа «Самолет» разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 1,5 млрд руб. на СПБ бирже. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выпуск представлен в форме денежного требования с доходностью 21% годовых и ежемесячными выплатами. Дата погашения – 30 мая 2026 г. Сбор заявок проходит 1 декабря с 09:30 до 15:00 мск. Стоимость одного ЦФА составляет 1000 руб.

15 сентября 2025 г. «Самолет» разместила в информационной системе СПБ биржи ЦФА на 1,3 млрд руб. Объем выпуска составил 1,3 млн единиц номинальной стоимостью 1000 руб. Срок обращения цифровых финансовых активов – 91 день, дата погашения – 15 декабря 2025 г. Процентная ставка установлена на уровне 19,5% годовых.

27 октября группа открыла книгу заявок на облигации серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд руб., конвертируемые в акции. Сбор заявок проходил по 30 октября. Ориентир ставки ежемесячных купонов составил не выше 13% годовых, номинал одной облигации – 50 000 руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте