«Самолет» разместит ЦФА на 1,5 млрд рублей на СПБ бирже
Выпуск представлен в форме денежного требования с доходностью 21% годовых и ежемесячными выплатами. Дата погашения – 30 мая 2026 г. Сбор заявок проходит 1 декабря с 09:30 до 15:00 мск. Стоимость одного ЦФА составляет 1000 руб.
15 сентября 2025 г. «Самолет» разместила в информационной системе СПБ биржи ЦФА на 1,3 млрд руб. Объем выпуска составил 1,3 млн единиц номинальной стоимостью 1000 руб. Срок обращения цифровых финансовых активов – 91 день, дата погашения – 15 декабря 2025 г. Процентная ставка установлена на уровне 19,5% годовых.
27 октября группа открыла книгу заявок на облигации серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд руб., конвертируемые в акции. Сбор заявок проходил по 30 октября. Ориентир ставки ежемесячных купонов составил не выше 13% годовых, номинал одной облигации – 50 000 руб.