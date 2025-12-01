Мосбиржа допустит акции «Глоракса» на дополнительные сессии
Московская биржа объявила, что допустит акции ПАО «Глоракс» к торгам на дополнительных утренней и вечерней торговых сессиях со 2 декабря 2025 г.
Торги бумагами девелопера на площадке стартовали 31 октября после первичного публичного размещения акций (IPO). Акции компании включены во второй котировальный список и получили торговый код GLRX.
В ходе IPO в октябре «Глоракс» привлек 2,1 млрд руб. Размещение стало первым IPO на Мосбирже в 2025 г. Цена одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация компании с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float после размещения составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.
«Глоракс» основал в 2014 г. бывший совладелец Tekta Group Андрей Биржин. В портфеле компании 7,4 млн кв. м. Девелопер изначально работал в Санкт-Петербурге, но в последние годы активно выходит и в другие регионы. Сейчас у него есть проекты в Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Мурманске, Владимире, Омске и Владивостоке.