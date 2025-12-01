Объем торгов на «СПБ бирже» в ноябре увеличился в 31,1 раза

Объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на «СПБ бирже» за ноябрь 2025 г. увеличился в 31,1 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достиг 144,87 млрд руб. При этом показатель на 14,94% меньше, чем месяцем ранее.