Объем торгов на «СПБ бирже» в ноябре увеличился в 31,1 раза
Объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на «СПБ бирже» за ноябрь 2025 г. увеличился в 31,1 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достиг 144,87 млрд руб. При этом показатель на 14,94% меньше, чем месяцем ранее.
По итогам ноября число активных счетов инвесторов в режиме основных торгов снизилось на 6,43% относительно октября 2025 г. до 1,62 млн. Участники торгов заключили за месяц 51,29 млн сделок. Это на 20,74% меньше, чем в предыдущем месяце.
Среднедневной объем торгов в будние дни ноября снизился на 5,19% по сравнению с октябрем до 6,79 млрд руб. С учетом выходных дней показатель составил 4,83 млрд руб. (в октябре – 5,49 млрд руб.). Доля объема торгов по выходным дням достигла 6,30% (9,12 млрд руб.) от общего объема торгов за месяц. Стоимостной объем сделок на «СПБ Фьюче» в режиме основных торгов с расчетными фьючерсными контрактами составил 20,49 млн руб., число сделок – 8290.
В ноябре в информационной системе торговой площадки были размещены два выпуска ЦФА на 110 млн руб.
1 декабря девелоперская группа «Самолет» объявила, что разместит на «СПБ бирже» выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 1,5 млрд руб. Сбор заявок прошел в этот же день с 09:30 до 15:00 мск. Выпуск представлен в форме денежного требования с доходностью 21% годовых и ежемесячными выплатами. Дата погашения – 30 мая 2026 г. Стоимость одного ЦФА составляет 1000 руб.