Объем торгов на рынке облигаций Мосбиржи достиг рекордного значения за два года

Ведомости

Общий объем торгов на рынке облигаций Мосбиржи в ноябре 2025 г. достиг почти 4,6 трлн руб., говорится в сообщении торговой площадки. Этот результат стал максимальным с ноября 2023 г., когда показатель был равен почти 4,85 трлн руб.

Объем торгов также вырос на 18,6% в сравнении с результатом октября 2025 г. При этом общая сумма сделок с акциями, расписками и паями ПИФов в течение ноября составила 2,28 трлн руб., и это минимальное значение показателя с февраля 2024 г. Тогда он достигал уровня 2,23 трлн руб. В сравнении с октябрем 2025 г. объем торгов на рынке акций упал почти на 24%.

Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи за месяц остался на уровне октября и составил 6,88 трлн руб.

1 декабря также стало известно, что сумма сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на «СПБ бирже» за ноябрь 2025 г. увеличилась в 31,1 раза по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 144,87 млрд руб. При этом показатель сократился на 14,94% в сравнении с октябрем.

