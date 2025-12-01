Объем торгов на рынке облигаций Мосбиржи достиг рекордного значения за два года

Объем торгов также вырос на 18,6% в сравнении с результатом октября 2025 г. При этом общая сумма сделок с акциями, расписками и паями ПИФов в течение ноября составила 2,28 трлн руб., и это минимальное значение показателя с февраля 2024 г. Тогда он достигал уровня 2,23 трлн руб. В сравнении с октябрем 2025 г. объем торгов на рынке акций упал почти на 24%.