Минфин назвал параметры выпусков юаневых ОФЗ

Техническое размещение на Московской бирже планируется 8 декабря. Купонный период составит 182 дня. Номинал одной облигации – 10 000 юаней. Объемы эмиссии и ставки дохода будут определены после формирования книги. Покупка бумаг и получение выплат по ним будут доступны в юанях или рублях по выбору инвестора.