Минфин назвал параметры выпусков юаневых ОФЗ
Минфин сообщил об открытии книги заявок на размещение дебютных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), номинированных в юанях, со сроком погашения 28 февраля 2029 г. и 1 июня 2033 г.
Ориентиры по ставке купона составлят 6,25–6,50% годовых для выпуска сроком до погашения через 3,2 года и не выше 7,50% годовых для выпуска срочностью 7,5 года.
Сбор книги заявок состоится с 11:00 до 15:00 мск. Организаторами размещения выступят банк ГПБ в качестве агента по размещению, Сбербанк и «ВТБ капитал трейдинг».
Техническое размещение на Московской бирже планируется 8 декабря. Купонный период составит 182 дня. Номинал одной облигации – 10 000 юаней. Объемы эмиссии и ставки дохода будут определены после формирования книги. Покупка бумаг и получение выплат по ним будут доступны в юанях или рублях по выбору инвестора.
2 декабря старший аналитик «Эйлера» Максим Коровин сообщил, что отток валютной ликвидности из финансовой системы в результате размещения юаневых ОФЗ – единственный заметный риск с точки зрения волатильности валютных ставок денежного рынка в кратко- и среднесрочной перспективе.