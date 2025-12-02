БКС собирает заявки на обмен заблокированных активов на акции Сбербанка
БКС начал принимать заявки клиентов на участие в обмене заблокированных иностранных ценных бумаг на акции Сбербанка.
Участие в обмене могут принять клиенты, которые держали активы в БКС по состоянию на 17 ноября 2022 г. и владели ими на 2 июня 2022 г. В обмен на заблокированные активы они получат акции Сбербанка, которые потом могут быть проданы.
В обмене участвуют бумаги с цепочкой хранения СПБ – НРД – Euroclear. В список вошли 25 иностранных бумаг, включая Apple, Alibaba Group Holding, Amazon, Microsoft Corp, Netflix, Tesla, Uber Technologies и др.
БКС собирает согласие на обработку персональных данных и поручения на участие в обмене до 21 декабря 2025 г. При стоимости заблокированных бумаг менее 100 000 руб. комиссия брокера составит 1 руб., более 100 000 руб. – 5% от цены бумаг по курсу Банка России.
10 октября «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что «КИТ финанс» и группа БКС за последнее время предложили некоторым клиентам принять участие в потенциальном обмене замороженными активами. BCS Global Markets в своей презентации предлагал обменять активы клиентов на российские бумаги, замороженные у нерезидентов на специальных счетах типа С.
Представитель БКС тогда сообщил «Ведомостям», что группа рассматривает все возможные варианты, нацеленные на разблокировку или обмен иностранных активов клиентов на российские бумаги.