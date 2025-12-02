Газета
Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «АПРИ»

Ведомости

Московская биржа запустила дискретный аукцион по акциям крупнейшего девелопера в Челябинской области «АПРИ». Бумаги компании по состоянию на 11:03 мск подорожали на 21,05% и достигли 18,136 руб.

Дискретный аукцион продлится до 11:37 мск.

1 декабря «АПРИ» опубликовал результаты по МСФО по итогам девяти месяцев 2025 г. Выручка девелопера за отчетный период увеличилась на 9% год к году до 15,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,5 млрд руб. Чистая прибыль LTM достигла 2,1 млрд руб. EBITDA выросла на 21% до 6,1 млрд руб. Рентабельность по показателю возросла на 6 п. п. и составила 40%.

По результатам января – сентября текущего года компания завершила строительство и успешно сдала в эксплуатацию 53 300 кв. м жилья.

