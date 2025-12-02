Газета
Таврин: драйвером экономики может стать инвестирование 5% пенсионных денег

Ведомости

Инвестиции в частные компании около 5% пенсионных средств могут стать драйвером экономики, заявил основатель Kismet Capital Group Иван Таврин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«По нашей оценке, даже для осязаемого вклада в экономику страны будет достаточно высвободить до 5% от долгосрочного капитала пенсионных фондов и страховых компаний – а именно, 500 млрд руб.», – отметил он.

Таврин также выразил мнение, что в случае распределения средств на несколько десятков фондов и при последующих инвестициях в частные компании экономика получит мультипликативный эффект, «как это происходило до 2020 г.».

24 ноября вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев заявил, что основными драйверами роста экономики в 2025 г. являются сферы общепита, агропромышленного комплекса (АПК), розничной торговли, услуг и строительства. По его словам, в 2025 г. рост может составить 0,5–2%.

