Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 3 декабря
Министерство финансов России сообщило, что 3 декабря проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.
Инвесторы смогут приобрести бумаги выпуска 26253 с датой погашения 6 октября 2038 г. и выпуска 26251 с датой погашения 28 августа 2030 г. в объеме остатков, доступных для размещения.
Заявку на аукционы можно подавать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
26 ноября Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД двух выпусков. Спрос на бумаги выпуска 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. составил 203,4 млрд руб. Выручка от размещения – 104,7 млрд руб. Цена отсечения достигла 90,8811% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,99% годовых.
Объем спроса на облигации выпуска 26254 с датой погашения 3 октября 2040 г. составил 37,6 млрд руб. Выручка от размещения – 20,04 млрд руб. Цена отсечения достигла 92,3000% от номинала, доходность по цене отсечения – 14,76% годовых.