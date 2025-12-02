Объем размещения облигаций «Село Зеленое» увеличили до 3,5 млрд рублей

Сбор заявок на выпуск состоялся 2 декабря. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 18% годовых и во время маркетинга дважды снижался. Финальный ориентир установлен в размере 17,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,68% годовых. Купоны ежемесячные.