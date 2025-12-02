Объем размещения облигаций «Село Зеленое» увеличили до 3,5 млрд рублей
Сбор заявок на выпуск состоялся 2 декабря. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 18% годовых и во время маркетинга дважды снижался. Финальный ориентир установлен в размере 17,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,68% годовых. Купоны ежемесячные.
Техническое размещение ожидается 5 декабря. Выпуск смогут приобрести неквалифицированные инвесторы после прохождения теста №6. Он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
21 октября «Село Зеленое холдинг» разместил дебютный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. со сроком обращения 1,5 г. Размещение и обращение проводила Мосбиржа. Организаторами были Альфа-банк и «Газпромбанк».