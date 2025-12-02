Газета
Костин: депозиты остаются одной из наиболее привлекательных сфер для инвестиций

Банковские депозиты остаются одним из самых привлекательных и надежных способов инвестирования для многих россиян. Это особенно актуально для тех, кто не хочет или не может детально разбираться в сложных финансовых инструментах. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Банковский депозит в надежном, хорошем банке, я думаю, сегодня самое такое надежное вложение», – добавил он.

Старший вице-президент банка Алексей Охорзин говорил, что высокие ставки по депозитам остаются основным стимулом для сбережений. Он добавил, что, по прогнозам ВТБ, в 2026 г. объем привлеченных средств населения вырастет на 11% и превысит 73 трлн руб. Темпы роста замедлятся по сравнению с текущим годом, но останутся выше инфляции.

Охорзин подчеркнул, что доминировать на рынке будут краткосрочные депозиты, а одним из ключевых трендов станет развитие персонализированных предложений для клиентов. «Высокие ставки – мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами», – прокомментировал он.

