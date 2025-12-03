Газета
Гендиректор Melon Fashion Group допустил выход компании на IPO

Ведомости

Компания Melon Fashion Group, управляющая брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol, рассматривает возможность выхода на биржу. Об этом генеральный директор холдинга Антон Летушев сообщил в интервью «Коммерсанту».

По его словам, решение о проведении IPO будет зависеть от конъюнктуры на фондовом рынке. Летушев отметил, что первичное размещение акций является частью долгосрочной стратегии развития. Своей задачей он назвал обеспечение максимальной готовности компании к этому шагу при «открытии окна возможностей».

2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать программу первичного и вторичного публичных размещений акций компаний с госучастием. Он также предложил создать в стране единую экосистему сопровождения инвестиций. По его мнению, она должна быть сформирована на базе «ВЭБ.РФ» при участии Минэкономразвития.

