Индекс Мосбиржи упал после переговоров Путина и Уиткоффа
После переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, которые состоялись 2 декабря, индекс Мосбиржи (IMOEX) показал снижение. По состоянию на 10:05 мск показатель находился на уровне в 2639,01 (-1,08%). Об этом свидетельствуют данные площадки.
Среди лидеров снижения «Совкомфлот» (-2,55%), «Эн+груп» (-2,54%), «Юнипро» (-2,32%), «ПИК» (2,28%) и «Новатэк» (-2,17%).
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 2 декабря в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных России документа по этой теме. Беседа длилась почти пять часов.