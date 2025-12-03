Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи упал после переговоров Путина и Уиткоффа

Ведомости

После переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, которые состоялись 2 декабря, индекс Мосбиржи (IMOEX) показал снижение. По состоянию на 10:05 мск показатель находился на уровне в 2639,01 (-1,08%). Об этом свидетельствуют данные площадки.

Среди лидеров снижения «Совкомфлот» (-2,55%), «Эн+груп» (-2,54%), «Юнипро» (-2,32%), «ПИК» (2,28%) и «Новатэк» (-2,17%).

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 2 декабря в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных России документа по этой теме. Беседа длилась почти пять часов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её