Индекс Мосбиржи упал после переговоров Путина и Уиткоффа

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 2 декабря в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных России документа по этой теме. Беседа длилась почти пять часов.