ВТБ назвал самый популярный инструмент среди розничных инвесторов
Наиболее популярным инструментом среди розничных инвесторов являются российские облигации, за исключением облигаций федерального займа (ОФЗ). Доля инвесторов, использующих инструмент, составляет 41%. При этом в усредненном портфеле 32% капитала приходится на акции российских компаний. Об этом говорится в совместном исследовании «ВТБ мои инвестиции» и Frank RG «Отношение розничных инвесторов к фондовому рынку в 2025 г.».
В исследовании приняли участие 1000 инвесторов из городов с населением от 100 000 человек, имеющих на брокерском счете или ИИС не менее 10 000 руб.
По данным исследования, 48% инвесторов готовы вкладывать средства в цифровые финансовые активы (ЦФА), но недостаток знаний о данном инструменте, уровень рисков и опасения относительно ликвидности ограничивают его широкое распространение. При этом не менее 15% инвесторов уже используют ЦФА в своих инвестиционных стратегиях.
Рынок инвестиций в России представляет интерес как для мужчин, так и для женщин. Доля мужской аудитории составляет 58,9%, а женской – 41,1%. Основная масса инвесторов проживают в крупных городах – 56%. Большинство инвесторов (64%) имеют общий объем средств для биржевых операций в диапазоне от 10 000 до 500 000 руб. При этом 17% опрошенных доверили рынку инвестиций более 1 млн руб., а доля инвесторов с капиталом свыше 1,4 млн руб. составляет почти 35%.
«ВТБ мои инвестиции» и Frank RG выяснили, что инвесторы проявляют умеренную активность: 49% совершают до пяти сделок в месяц, а 25% – менее одной сделки. Хотя 18% считают себя активными трейдерами, только 9% соответствуют этому статусу по количеству сделок. Большинство инвесторов (48%) имеют опыт более трех лет, при этом 70% считают себя начинающими.
Кроме того, согласно исследованию, опрошенные инвесторы предпочитают менее рискованные инструменты: 80% ориентируются на умеренный уровень риска. Они не склонны к агрессивному поведению, предпочитая небольшие или средние доходы. 15% уже используют искусственный интеллект (ИИ) для принятия решений, и 78% относятся к этому положительно.
Руководитель департамента брокерского обслуживания Андрей Яцков рассказал, что на уверенность инвесторов значительно влияет огромный поток информации. По его словам, повышению доверия к инвестициям будет способствовать развитие института инвестиционных советников. Здесь «ВТБ мои инвестиции» делает ставку на расширение их присутствия в регионах. Среди других факторов – готовые стратегии, фокусирующие внимание на комфортном уровне риска, увеличение возможностей перехода в разряд «квалов», формирование долгосрочных стратегий, интуитивно понятные сервисы, новые имена среди эмитентов.
26 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра ВЦИОМ и Финансового университета при правительстве РФ писали, что наиболее надежными, по мнению россиян, инструментами для долгосрочного сбережения накоплений являются недвижимость (51% ответов), ценные металлы (34%), накопительный счет (29%) и рублевый вклад в банке (24%).