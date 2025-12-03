ВТБ назвал самый популярный инструмент среди розничных инвесторов

Рынок инвестиций в России представляет интерес как для мужчин, так и для женщин. Доля мужской аудитории составляет 58,9%, а женской – 41,1%. Основная масса инвесторов проживают в крупных городах – 56%. Большинство инвесторов (64%) имеют общий объем средств для биржевых операций в диапазоне от 10 000 до 500 000 руб. При этом 17% опрошенных доверили рынку инвестиций более 1 млн руб., а доля инвесторов с капиталом свыше 1,4 млн руб. составляет почти 35%.