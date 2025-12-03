Газета
Главная / Инвестиции /

Брокер ВТБ внедрил ИИ в автоследование

Ведомости
Полина Петрусевич

В приложении «ВТБ мои инвестиции» запущен новый сервис автоследования, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Об этом в интервью «РБК» на форуме ВТБ «Россия зовет!» рассказал руководитель департамента брокерского обслуживания Андрей Яцков.

По его словам, сервис «Интеллект» автоматически формирует и управляет инвестиционным портфелем клиента на основе его профиля и текущей рыночной ситуации. Минимальный порог входа составляет 10 000 руб., при этом инвестиции до 30 000 руб. обслуживаются без комиссии, что позволяет инвесторам протестировать продукт, добавил эксперт.

Как отметил Яцков, в 2025 г. стратегии частных инвесторов стали заметно консервативнее – на фоне высокой ключевой ставки увеличилась доля облигаций в их портфелях. Многие клиенты фиксируют долгосрочные доходности через покупку ОФЗ, тогда как часть предпочитают корпоративные облигации с более высоким доходом, но меньшим сроком обращения. В итоге средняя доля облигаций в портфелях ВТБ достигла 47%.

«Если прибавить к этому вес фондов денежного рынка – около 10%, – будет видно, что клиенты выбрали стратегию, которая <…> приносит им доход», – отметил эксперт.

Инвестиции в акции в этом году сокращались, но интерес к ним сохраняется в рамках публичных размещений, указал аналитик. По словам Яцкова, активный спрос со стороны розничных инвесторов наблюдается как на IPO Дом.РФ, так и на SPO ВТБ. До конца года на рынке могут пройти еще одно – два публичных размещения.

7 октября стало известно, что ВТБ совместно со специалистами МГУ разрабатывает ИИ-модель, которая будет проверять ответы других нейросетей, используемых в цифровых сервисах банка. Как сообщил «Ведомостям» заместитель председателя правления Вадим Кулик, система должна оценивать корректность, этичность и отсутствие фактологических ошибок в ответах.

