Брокер ВТБ внедрил ИИ в автоследование

Инвестиции в акции в этом году сокращались, но интерес к ним сохраняется в рамках публичных размещений, указал аналитик. По словам Яцкова, активный спрос со стороны розничных инвесторов наблюдается как на IPO Дом.РФ, так и на SPO ВТБ. До конца года на рынке могут пройти еще одно – два публичных размещения.