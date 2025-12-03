ЦБ: приток средств на брокерские счета превысил четырехлетний рекорд
В III квартале 2025 г. приток средств розничных инвесторов на российский фондовый рынок достиг рекордного уровня с начала 2021 г. На брокерские счета было внесено 872 млрд руб. – на 52% больше, чем в предыдущем квартале. При этом три четверти этих средств внесли квалифицированные инвесторы. Об этом сообщает Банк России.
Рост интереса к финансовым инструментам объясняется снижением ставок по депозитам на фоне общего смягчения денежно-кредитной политики.
Число клиентов с инвестиционными активами увеличилось с 5,1 млн до 5,3 млн человек. Среди начинающих инвесторов наблюдалась тенденция к пополнению счетов сразу после их открытия. Особенно заметен рост сегмента клиентов с портфелем свыше 6 млн руб., где численность увеличивалась в три раза быстрее, чем в массовом сегменте.
По данным ЦБ, инвесторы отдавали предпочтение облигациям: их доля в портфеле достигла 38%, тогда как акции составили лишь 25%. Наибольшим спросом пользовались долгосрочные ОФЗ с фиксированным купоном, квазивалютные бумаги экспортеров и рублевые корпоративные облигации.
2 сентября «Ведомости» сообщали, что россияне удвоили вложения на брокерских счетах во II квартале. Чистые взносы физлиц на них во II квартале 2025 г. составили 574 млрд руб.