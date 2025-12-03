ЦБ: приток средств на брокерские счета превысил четырехлетний рекорд

В III квартале 2025 г. приток средств розничных инвесторов на российский фондовый рынок достиг рекордного уровня с начала 2021 г. На брокерские счета было внесено 872 млрд руб. – на 52% больше, чем в предыдущем квартале. При этом три четверти этих средств внесли квалифицированные инвесторы. Об этом сообщает Банк России.